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08:22, 22 декабря 2022Мир

США захотели расследовать траты переданных Украине миллиардов

Politico: республиканцы призвали проверить, на что Киев потратил переданные США миллиарды

Фото: Shutterstock

Американские власти должны расследовать, на что Украина потратила миллиарды долларов финансовой помощи, переданной ей от США. Этого захотели несколько представителей Республиканской партии в американской палате представителей на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, передает Politico.

Так, республиканец Стив Скализ отметил, что в США есть опасения, что направленные Киеву деньги пойдут не по назначению. «Мы выразили заинтересованность в том, чтобы убедиться, что траты денег будут тщательно изучены. Мы продолжим настаивать на этом», — подчеркнул он.

Сенатор от штата Огайо Уоррен Дэвидсон после выступления Зеленского в Конгрессе отметил, что расширение финансовой поддержки Украины посылает сигнал о согласии Вашингтона с расширением военного конфликта. По его словам, США должны напротив сосредоточиться не его сдерживании. «Я бы проголосовал за создание генеральной инспекции, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили», — добавил политик.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что власти США не должны предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Зеленский пришел в Конгресс, чтобы просить «миллиарды и миллиарды на войну».

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Виктория Кондратьева
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