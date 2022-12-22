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07:34, 22 декабря 2022Силовые структуры

В США призвали отказаться от траты миллиардов на военную помощь Украине

Сенатор Госар: США не должны поставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Соединенных Штатов не должны предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов. Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец от штата Аризона Пол Госар. Так он прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

По мнению Госара, Украине не может быть заинтересована в таком спонсировании. Он подчеркнул, что Зеленский пришел в Конгресс, чтобы просить «миллиарды и миллиарды на войну».

«Мы не должны финансировать эту войну. У нас нет интересов защищать Украину», — напомнил он.

Политик заявил, что призывает к миру — к этому же должен стремиться настоящий лидер, написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Госар прокомментировал новость о планах выделить Украине очередной пакет помощи из бюджета США. Он подчеркнул, что Конгрессу следует решать в первую очередь проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах: инфляция, борьба с нелегальными беженцами и коррупция.

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Марина Совина
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