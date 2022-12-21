США призвали перестать помогать Украине

Конгрессмен Госар: США должны решать собственные проблемы и не помогать Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар в своем Twitter-аккаунте прокомментировал новость о планах выделить Украине очередной пакет помощи из бюджета США.

«У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим главным приоритетом», — отметил он.

Госар подчеркнул, что Конгрессу следует решать в первую очередь проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах. По его словам, речь идет об инфляции, борьбе с нелегальными беженцами, коррупции, социальных и военных проблемах. «Мы разорены, сломлены, и наш [внешний] долг превышает 31 триллион долларов», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. По словам политика, он прибыл в Вашингтон, «чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку».