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22:26, 21 декабря 2022Мир

США призвали перестать помогать Украине

Конгрессмен Госар: США должны решать собственные проблемы и не помогать Украине
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Leah Millis / Reuters

Конгрессмен-республиканец Пол Госар в своем Twitter-аккаунте прокомментировал новость о планах выделить Украине очередной пакет помощи из бюджета США.

«У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим главным приоритетом», — отметил он.

Госар подчеркнул, что Конгрессу следует решать в первую очередь проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах. По его словам, речь идет об инфляции, борьбе с нелегальными беженцами, коррупции, социальных и военных проблемах. «Мы разорены, сломлены, и наш [внешний] долг превышает 31 триллион долларов», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. По словам политика, он прибыл в Вашингтон, «чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку».

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Марина Совина
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