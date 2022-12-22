Байден заявил об общем видении ситуации на Украине у Вашингтона и Киева

Байден заявил, что Вашингтон и Киев имеют общее видение ситуации на Украине

Вашингтон и Киев имеют «одно и то же видение» ситуации на Украине и возможностей окончания конфликта. Об общих взглядах американской и украинской сторон заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, его передает ТАСС.

«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение», — высказался глава американского государства. Он пообещал, что Вашингтон продолжит помогать Украине для достижения преимущества на поле боя. По мнению Байдена, дальнейшая поддержка Киева необходима для успешных переговоров Украины с Россией.

Ранее сенаторы от Республиканской партии в американской палате представителей заявили, что США должны расследовать, на что Украина потратила миллиарды долларов переданной ей финансовой помощи. Республиканец Стив Скализ отметил, что в США есть опасения, что направленные Киеву деньги пойдут не по назначению.