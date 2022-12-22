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08:45, 22 декабря 2022Россия

Перевозивший группу детей автобус столкнулся с грузовиком в российском регионе

Три ребенка пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Новосибирской области

Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков

Автобус, перевозивший группу детей, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком на трассе в Новосибирской области. В результате ДТП три ребенка в возрасте 10-11 лет получили травмы. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции в российском регионе.

Пострадавших детей доставили в больницу, характер их травм сейчас устанавливается.

Всего в рейсовом автобусе находились 36 пассажиров, 27 среди них — дети. Общественный транспорт следовал из Новосибирска в Барнаул. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и оказался на встречке.

В новосибирской Госавтоинспекции уточнили, что лобового столкновения с грузовиком не было, удар пришелся на заднюю часть автобуса. Предполагается, что пострадавшие дети отделались ушибами.

Ранее в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми, в результате ДТП пострадали четыре школьника и водитель.

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Анна Щербакова
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