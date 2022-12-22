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15:16, 22 декабря 2022Россия

Двое россиян напали на девушек в переполненном автобусе и попали на видео

В Нижнем Новгороде двое мужчин напали на девушек в переполненном автобусе

В Нижнем Новгороде двое мужчин напали на девушек в переполненном автобусе. Потасовка в салоне попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

На появившемся видеоролике видно, как россияне что-то громко требуют от пассажирок. Затем один из них прижимает девушку к дверям автобуса. В конфликт вмешиваются другие мужчины. После стычки девушки следуют в сторону кабины, а дебоширы продолжают спор с другими людьми в салоне.

Что послужило причиной потасовки установить не удалось. Пострадавшие девушки не стали обращаться в полицию.

Ранее в Екатеринбурге двое молодых мужчин избили пьяную девушку. Россияне сначала тащили потерпевшую по снегу, а после стали бить ее по лицу. В полиции уточнили, что по факту случившегося в Екатеринбурге организована доследственная проверка.

Анна Щербакова
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