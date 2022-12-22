В российском городе двое мужчин избили пьяную девушку

E1.RU: в Екатеринбурге двое молодых мужчин избили пьяную девушку

В Екатеринбурге двое молодых мужчин избили пьяную девушку. Инцидент произошел днем 21 декабря на улице Серафимы Дерябиной. Об этом пишет портал E1.RU.

По информации очевидцев, молодые люди сначала тащили потерпевшую по снегу, а после стали бить ее по лицу. Свидетельница обратилась к сотрудникам охраны центра, в котором она работает, однако они на происшествие не отреагировали. После этого россиянка позвонила в службу спасения.

Отмечается, что спустя некоторое время мужчины оттащили девушку на другую улицу. Что с ней произошло позже, неизвестно. В полиции сообщили, что по факту случившегося в российском городе проводится доследственная проверка.

20 декабря московский девятиклассник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. Инцидент произошел накануне, 19 декабря. По утверждению 28-летнего преподавателя, между ним и 15-летним учеником произошел конфликт. После того как учитель сделал школьнику замечание, он разозлился и набросился на педагога с кулаками.