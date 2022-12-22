Россияне выбрали одно неожиданное зарубежное направление для отдыха на Новый год

АТОР: туроператоры фиксируют высокий спрос на новогодние туры на Карибы

Российские туристы выбрали одно неожиданное зарубежное направление для отдыха на новогодние праздники — Карибы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в настоящее время на новогодние туры на Карибы фиксируется неожиданно высокий спрос. Так, доля продаж на курорты региона у Pegas Touristik составила 15 процентов. Лидирующую позицию в карибских продажах «Интуриста» занимает Венесуэла. Представители туроператора сообщили, что все билеты на предновогодние рейсы на остров Маргарита уже распроданы.

В настоящее время Pegas Touristik также предлагает недельные туры на расположенный в Карибском бассейне кубинский остров Кайо Коко с вылетом 26 декабря и размещением в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Esmeralda по системе «все включено» от 195 тысяч рублей на двоих. Семидневный тур на другой курорт Кубы, Варадеро, с вылетом 28 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле PGS Varadero Hotel обойдется россиянам в 266,5 тысячи рублей на двоих.

Тем временем у «Интуриста» доступны 11-дневные пакетные туры на Кайо Коко с вылетом 26 декабря и размещением в четырехзвездочной гостинице от 261 тысячи рублей на двоих. Стоимость недельной путевки с вылетом 30 декабря стартует от 286 тысяч рублей на двоих. За пакетный тур в Венесуэлу на 13 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками (отправление 8 января) россиянам придется заплатить около 144 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что Венесуэла смягчила правила въезда для туристов. С 31 декабря прибывающие в популярную карибскую страну туристы освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования по прилете.