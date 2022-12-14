Популярная карибская страна смягчила правила въезда для туристов

Венесуэла с 31 декабря отменяет ПЦР-тестирование по прилете

С 31 декабря прибывающие в Венесуэлу туристы освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования по прилете. О смягчении правил въезда в популярную карибскую страну сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, для путешественников отменили прохождение обязательного ПЦР-теста — его стоимость составляет 60 долларов (3,7 тысячи рублей) и автоматически включается в билет. При этом остальные правила остаются в силе: привитые туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации против COVID-19, непривитые — отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее, чем за 72 часа до прибытия рейса.

Эксперты туротрасли отмечают, что во второй половине января, после окончания новогодних каникул, наступит заметное снижение цен на пакетные туры в Венесуэлу из-за «традиционного "провала" продаж». Например, двухнедельная поездка на двоих на остров Маргарита обойдется от 154 тысяч рублей на двоих.

Ранее в июле власти Кубы завершили первый этап по внедрению карт российской банковской системы «Мир». До конца 2022 года российские карты начнут принимать все торговые точки страны. Также о возможном подключении к системе «Мир» в Венесуэле сообщал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

