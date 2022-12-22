Показана опасность популярного пищевого красителя

Nature Communications: краситель Е129 может повысить риск колита

Ученые Университета Макмастера (Канада) выяснили, что длительное употребление популярного пищевого красителя Allura Red (Е129) может вызывать воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и язвенный колит. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Эксперименты на мышах, которые употребляли Е129 в течение 12 недель, показали, что прерывистое поступление красителя в организм не влияет на риск колита. Однако воздействие в раннем возрасте повышало опасную предрасположенность грызунов к расстройству кишечного тракта.

Хроническое воздействие Allura Red вызывает легкий колит, который связан с повышенным уровнем серотонина в толстой кишке и нарушением барьерной функции эпителия. Хотя остается неизвестным, действительно ли краситель может вызывать аналогичный эффект у людей, результаты подтверждают, что Е129 нарушает гормональный баланс в кишечнике и впоследствии изменяет состав кишечной микробиоты.

Allura Red используется в качестве ингредиента таких продуктов питания, как конфеты, безалкогольные напитки, молочные продукты, для придания цвета и текстуры, привлекательной для потребителей, особенно для детей. Отмечается, что за последние несколько десятилетий применение красителя значительно возросло.