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09:50, 22 декабря 2022Забота о себе

Девушка игнорировала опасные симптомы полгода и уехала на скорой с праздника

Metro: в Англии у резко похудевшей на 25 килограммов девушки диагностировали болезнь Крона

Фото: Shutterstock

20-летняя жительница английского города Чичестер, Люси Харман, потеряла сознание во время рождественского ужина, уехала на скорой в больницу и узнала о своем диагнозе. Об этом сообщает газета Metro.

Девушка начала замечать подозрительные симптомы в сентябре 2020 года. В частности, Харман резко похудела: всего за месяц она сбросила 25 килограммов и не могла заставить себя есть. Позже она начала страдать от болей в животе и обнаружила кровь в стуле. Несмотря на это, девушка почти полгода игнорировала опасные симптомы и не обращалась к врачу. «Я была напугана, поэтому не обращала на это внимания и надеялась, что все пройдет само собой», — вспомнила она.

На рождественских каникулах Харман приехала к семье в город Саутгемптон. Когда она села ужинать во время праздника, то почувствовала, как все ее тело дрожит. «Я успела съесть две ложки, после чего потеряла сознание на диване», — рассказывает девушка. Харман очнулась уже в больнице. Органы девушки отказывали, а ее кишечник мог разорваться. После проведения МРТ врачи диагностировали у нее болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника.

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Врачи установили Харман гастростомическую трубку, с которой она была вынуждена жить в течение полугода, чтобы восстановить работу кишечника. В настоящее время девушка внимательно следит за питанием и призывает других людей не повторять ее ошибок. Чтобы повысить осведомленность о своем заболевании, Харман начала сотрудничать с благотворительной организацией Crohn's & Colitis UK в рамках кампании Cut the Crap. «Если вы чувствуете любые изменения в своем самочувствии, будь то кишечник или что-то еще, обязательно сходите на обследование. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — констатировала она.

Ранее сообщалось, что стендап-комик из Великобритании в течение года ела только мармелад и хлопья с отрубями из-за редкой болезни Крона. По словам женщины, она смогла бы избежать обострения болезни, если бы обратилась за медицинской помощью раньше.

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Алиса Удовик
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