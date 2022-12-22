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05:34, 22 декабря 2022Россия

Россияне рассказали о желаемом количестве детей

АСИ: около 34% россиян заявили, что хотели бы иметь двух детей, 5% — ни одного

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Около 34 процентов россиян заявили, что при планировании семьи хотели бы иметь двух детей. Такие данные назвало Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты исследования опубликовало РИА Новости.

По итогам опроса, 26 процентов респондентов планируют трех детей, 10 процентов хотят родить только одного ребенка, а пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Родить детей в количестве четырех и более желают 14 процентов опрошенных.

Также 66 процентов россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью.
Отмечается, что население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости — в частности, люди до 35 лет.

Ранее россияне рассказали о своем идеальном жилье. Почти половина россиян мечтают жить в загородном доме, в то же время одним из главных критериев при выборе недвижимости является транспортная доступность.

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Юлия Мискевич
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