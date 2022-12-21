Россияне рассказали о своем идеальном жилье

«Работа.ру» и «СберУслуги»: 44% россиян мечтают жить в загородном доме

Почти половина россиян мечтают жить в загородном доме, в то же время одним из главных критериев при выборе недвижимости является транспортная доступность. О своем идеальном жилье граждане рассказали в опросе сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги», пишут «Известия».

Загородный дом хотят приобрести 44 процента респондентов, квартиру на верхних этажах в новостройке — 23 процента, а квартиру в малоэтажной новостройке — 18 процентов. Еще 17 процентов опрошенных заявили, что желают жить во вторичном жилье, 10 процентов — в таунхаусе, 6 процентов — в историческом доме. Десять процентов указали в варианте «Другое», что предпочли бы поселиться в городском доме, в домике на берегу моря или в лесу. Средняя стоимость идеального жилья составила 12,9 миллиона рублей.

Самым важным признаком идеального жилья 60 процентов респондентов считают транспортную доступность. На втором месте оказалось качество постройки дома (55 процентов), а на третьем — доступность социальной инфраструктуры (47 процентов). Для 44 процентов участников опроса значение также имеет экологическая ситуация в районе, для 43 процентов — развитая критическая инфраструктура. Еще 38 процентов обращают внимание на уровень безопасности, а 37 процентов — на наличие парков и зеленых зон.

63 процента россиян видят в своем идеальном жилье большую кухню-гостиную. 50 процентов хотят иметь красивый вид из окна, 39 процентов — гардеробную. Еще 39 процентам нравятся высокие потолки, а 32 процентам — панорамные окна. В графе «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что желают поселиться на солнечной стороне. 35 процентам достаточно трех комнат, 23 процентам — четырех, а 18 процентов хотят иметь больше помещений. 17 процентов будут довольны двумя комнатами, 6 процентов — одной.

В ноябре россияне назвали стоимость идеального ремонта. Большинству на эту цель достаточно миллиона рублей, такую сумму назвали 15 процентов опрошенных. Еще 10 процентов считают, что уложатся в 500 тысяч рублей, а 8 процентов — в 100 или 200 тысяч.