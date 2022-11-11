Россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры

«ВсеИнструменты.ру»: большинству россиян для идеального ремонта требуется 1 миллион рублей

Большинству россиян для идеального ремонта квартиры потребуется один миллион рублей. Такую сумму назвали респонденты в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА Новости.

Специалисты опросили 1533 жителя разных регионов России старше 18 лет. Наиболее популярной суммой для ремонта мечты оказался один миллион рублей — ее указали 15 процентов россиян. Чуть реже (10 процентов) респонденты назвали сумму в 500 тысяч рублей.

«Идеальный ремонт россияне оценили в разные суммы. Самой минимальной назвали 100 тысяч рублей — так ответили 8 процентов опрошенных. Столько же респондентов считают, что реконструкция квартиры будет стоить до 200 тысяч рублей. Максимально участникам опроса на работы нужно 3-5 миллионов рублей — у этих вариантов ответа по 3 процента», — рассказали во «ВсеИнструменты.ру».

При этом аналитики уточнили, что вопрос о сумме идеального ремонта был открытым — часть респондентов не назвали конкретных цифр, ограничившись такими выражениями, как «много», «зависит от работ» и прочими.

Большинство участников опроса (77 процентов) считают ремонт сложным занятием. Тяжелее всего россиянам дается переустройство ванной и кухни — так ответили 34 процента. Также респонденты считают непростым ремонт в гостиной (9 процентов), спальне (8 процентов), детской (7 процентов), на лоджии/балконе (4 процента) и в туалете (4 процента).

Из связанных с ремонтом процессов россиянам оказалось сложнее всего пережить временные трудности (37 процентов), выбрать материалы (33 процента) и не поссориться с родными (23 процента). Другие 17 процентов затрудняются с выбором подрядчиков, а у 16 процентов возникают сложности с поиском средств на ремонт. Каждому десятому (11 процентов) тяжело выбрать дизайн, а 8 процентам нелегко не разругаться с соседями, столько же (8 процентов) назвали сложной уборку мусора и квартиры после ремонта.

Около 58 процентов опрошенных пожаловались, что получившийся ремонт не совпал с ожиданиями. Чаще всего это связывали с нехваткой денег — так ответили 25 процентов россиян. Каждому пятому (20 процентов) помешали особенности планировки, 16 процентам не хватило площади, чтобы реализовать понравившийся дизайн-проект, а 13 процентам помешали ошибки подрядчиков. Почти каждый десятый участник опроса пожаловался, что не сумел уложиться в изначальный план по времени.

Ранее россияне назвали главные страхи при ремонте. Главным опасением оказались некачественно выполненные работы, которые придется переделывать. Более половины россиян (52 процента) назвали своим главным страхом при ремонте ситуации, когда они не укладываются в запланированный бюджет или сроки. 47 процентов респондентов заявили, что они переживают из-за недобросовестности рабочих, 38 процентов — из-за некачественной техники.