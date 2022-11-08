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11:43, 8 ноября 2022Среда обитания

Названы главные страхи россиян при ремонте жилья

Большинство россиян при ремонте опасаются некачественных работ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.

При ремонте жилья россияне больше всего опасаются того, что работы будут выполнены некачественно и результат нужно будет переделывать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Более половины россиян (52 процента) назвали своим главным страхом при ремонте ситуации, когда они не укладываются в запланированный бюджет или сроки. 47 процентов респондентов заявили, что они переживают из-за недобросовестности рабочих, 38 процентов — из-за некачественной техники.

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«Исследование показало, что ремонт дается россиянам нелегко. В ходе опроса выяснилось, что россияне часто не знают, где и как искать специалистов для проведения ремонта. Также один из главных барьеров при ремонте — нежелание принимать в нем активное участие», — объяснили в сервисе.

Ранее аналитики СК «Росгосстрах» выяснили, что при проведении ремонта жилья почти половина опрошенных россиян (48 процентов) планирует уложиться в 100 тысяч рублей. По данным специалистов, 30 процентов респондентов готовы потратить от 100 до 300 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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