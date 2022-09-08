Россияне назвали достаточную для ремонта сумму

СК «Росгосстрах»: при ремонте половина россиян планирует уложиться в 100 тысяч рублей

При проведении ремонта жилья почти половина опрошенных россиян (48 процентов) планирует уложиться в 100 тысяч рублей. Достаточную для переустройства дома сумму граждане назвали аналитикам СК «Росгосстрах». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, 30 процентов респондентов готовы потратить от 100 до 300 тысяч рублей, 13 процентов — от 300 до 500 тысяч рублей, а еще пять процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей. На долю россиян, желающих отдать на ремонт от одного до двух миллионов рублей, пришелся один процент опрошенных. Однако большинство граждан уверены, что ремонт потребует больше вложений, чем планировалось изначально.

При этом 84 процента россиян планируют клеить обои, менять полы и сантехнику за свой счет. Взять кредит на ремонт собираются 9 процентов респондентов, а одолжить необходимую сумму у родственников или знакомых — 4 процента.

Значительная доля опрошенных (40 процентов) признались, что испытывают страх перед необходимостью обновить жилье. Россияне опасаются, что ремонт потребует большего бюджета, чем планировалось (67 процентов), затянется (61 процент) или будет сделан некачественно (43 процента). При этом 20 процентов переживают из-за проблем с подрядчиками, а 19 процентов боятся ссор в семье из-за выбора дизайна или найма рабочих.

Товары для ремонта россияне собираются покупать в строительных гипермаркетах (85 процентов), на строительных рынках (7 процентов) или в интернет-магазинах (6 процентов). При выборе участники опроса в первую очередь обращают внимание на стоимость (54 процента) и качество (44 процента) материалов. Советы друзей и родственников в этом вопросе учитывают 38 процентов россиян, еще 32 процента ищут материалы на профильных сайтах, 19 процентов — на сайтах объявлений, а 6 процентов — в социальных сетях.

По данным «Росгосстраха», самыми популярными у россиян стилями интерьера оказались классический (45 процентов), современный (17 процентов), минимализм (13 процентов), скандинавский (6 процентов), лофт (5 процентов) и хай-тек (2 процента). Неприемлемыми для своих квартир респонденты назвали ковры на стенах и «бабушкин ремонт» (31 процент), старые вещи и захламленность (28 процентов), чрезмерную роскошь (21 процент), плохую сантехнику (10 процентов) и скучный минимализм (6 процентов).

Ранее россиянам назвали способ сократить затраты на ремонт в условиях подорожания стройматериалов. По словам специалистов, следует знать, на чем не стоит экономить. К такой категории работ относится черновая отделка — выравнивание стен, потолков, инженерные коммуникации и электрика. Дешевые материалы прослужат всего пару лет, тогда как более дорогие не потребуют ремонта в ближайшее время, пояснили эксперты.