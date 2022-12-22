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18:57, 22 декабря 2022Россия

Путин описал фразой «до слез пробивает» поддержку молодежью СВО на Украине

Президент РФ Путин описал фразой «до слез пробивает» поддержку молодежью СВО на Украине

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что на него производит большое впечатление то, как молодые люди записываются добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине и поддерживают бойцов. Глава государства описал это фразой «до слез пробивает», сообщает ТАСС в четверг, 22 декабря.

«До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди», — сказал он.

При этом, глава государства признал, что «разные люди есть», в том числе и «те, которые сели на машину и по-тихому отъехали».

«Но в целом российская молодежь демонстрирует, можно уверенно об этом сказать, чувство любви к родине, желание бороться, сражаться за нее, и двигаться вперед в личном плане и в плане развития страны», — констатировал президент.

Также Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о спецоперации. По его словам, для получения расширенной информации о ходе специальной военной операции необходимо слушать брифинги Министерства обороны (МО) России.

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Игорь Дмитров
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