Президент РФ Путин описал фразой «до слез пробивает» поддержку молодежью СВО на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на него производит большое впечатление то, как молодые люди записываются добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине и поддерживают бойцов. Глава государства описал это фразой «до слез пробивает», сообщает ТАСС в четверг, 22 декабря.

«До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди», — сказал он.

При этом, глава государства признал, что «разные люди есть», в том числе и «те, которые сели на машину и по-тихому отъехали».

«Но в целом российская молодежь демонстрирует, можно уверенно об этом сказать, чувство любви к родине, желание бороться, сражаться за нее, и двигаться вперед в личном плане и в плане развития страны», — констатировал президент.

Также Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о спецоперации. По его словам, для получения расширенной информации о ходе специальной военной операции необходимо слушать брифинги Министерства обороны (МО) России.