Путин описал фразой «до слез пробивает» поддержку молодежью СВО на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на него производит большое впечатление то, как молодые люди записываются добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине и поддерживают бойцов. Глава государства описал это фразой «до слез пробивает», сообщает ТАСС в четверг, 22 декабря.
«До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди», — сказал он.
При этом, глава государства признал, что «разные люди есть», в том числе и «те, которые сели на машину и по-тихому отъехали».
«Но в целом российская молодежь демонстрирует, можно уверенно об этом сказать, чувство любви к родине, желание бороться, сражаться за нее, и двигаться вперед в личном плане и в плане развития страны», — констатировал президент.
Также Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о спецоперации. По его словам, для получения расширенной информации о ходе специальной военной операции необходимо слушать брифинги Министерства обороны (МО) России.