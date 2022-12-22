Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о СВО
Президент Путин заявил, что для получения информации о СВО нужно слушать брифинги МО
Для получения расширенной информации о ходе специальной военной операции (СВО) необходимо слушать брифинги Министерства обороны (МО) России. Так на вопрос о скупости своих высказываний о спецоперации ответил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.