В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине

Сенатор Климов заявил, что комиссия Совфеда намерена представить доклад по спецоперации

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России намерена представить доклад о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава комиссии сенатор Андрей Климов, его слова приводит РИА Новости.

Климов не уточнил, какие материалы будут включены в доклад.

«Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать», — приводит агентство слова сенатора.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась ни под какие даты.