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18:05, 22 декабря 2022Россия

В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине

Сенатор Климов заявил, что комиссия Совфеда намерена представить доклад по спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России намерена представить доклад о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава комиссии сенатор Андрей Климов, его слова приводит РИА Новости.

Климов не уточнил, какие материалы будут включены в доклад.

«Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать», — приводит агентство слова сенатора.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась ни под какие даты.

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Марк Леонов
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