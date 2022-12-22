В ДНР рассказали о об обстреле ВСУ двух районов Донецка

СЦКК ДНР сообщило об обстреле ВСУ двух районов Донецка семью снарядами

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле двух районов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в общей сложности было выпущено семь снарядов.

По данным СЦКК ДНР, три снаряда было выпущено Кировскому району Донецка, еще четырьмя снарядами был атакован Куйбышевский район города.

Помимо этого, украинские военные открыли огонь по населенному пункту Красный Партизан, выпустив 20 снарядов калибра 122 миллиметра, рассказали в представительстве.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев назвал примерные сроки, в которые саперы смогут провести полное разминирование территории региона. По его словам, это займет около пяти-семи лет.