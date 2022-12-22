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21:18, 22 декабря 2022Россия

В ЛНР назвали сроки разминирования территории республики

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: разминирование территории республики займет пять-семь лет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» назвал примерные сроки, в которые саперы смогут провести полное разминирование территории региона. По его словам, это займет около пяти-семи лет, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время инженеры проводят разминирование в Лисичанске, Северодонецке и Кременной — ранее там находились подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вытаскивают противотанковые, противопехотные мины, еще лет пять или семь нам придется выколупывать все эти боеприпасы с нашей родной земли», — заявил Киселев.

Ранее в селе Новокиевка Херсонской области полицейские обнаружили в заброшенном доме тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители изъяли из схрона пустую пулеметную ленту, четыре выстрела к РПГ-7, гранату Ф-1 со взрывателем, 30 патронов и пластид весом 50 граммов.

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Марина Совина
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