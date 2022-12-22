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01:29, 22 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский понадеялся на двухпартийную поддержку США

Зеленский заявил, что рассчитывает на двухпартийную поддержку Украины от Конгресса США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом заявил, что рассчитывает на сохранение двухпартийной поддержки со стороны Конгресса США независимо от изменения его состава. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Вне зависимости от перемен в Конгрессе я уверен, что сохранится поддержка со стороны обеих партий и обеих палат», — выразил надежду украинский президент.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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