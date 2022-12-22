Слон растоптал смотрителя национального парка на глазах у его коллег

Times LIve: слон внезапно напал на смотрителя национального парка на глазах у его коллег

Смотритель Национального парка Крюгера в ЮАР получил серьезные травмы после того, как его растоптал слон на глазах у его коллег. Об этом сообщает Times Live.

Представитель организации Национальные парки ЮАР Айк Пфаала заявил, что утром рейнджер вместе с коллегами патрулировал юго-западную часть парка. По предварительным данным, рейнджеры увидели стадо слонов, которое перешло дорогу перед ними.

«Один из слонов внезапно повернулся и напал на мужчину. В результате смотритель получил серьезные травмы. Его коллеги спасли его, сделав предупредительный выстрел в направлении слона. Животное убежало, и они смогли незамедлительно вызвать помощь», — рассказал Пфаала.

Вертолет с врачом на борту вылетел на место происшествия. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему помощь.

Руководительница смотрителей Кэтрин Дрейер заявила, что ее подчиненные ежедневно сталкиваются с опасностями при охране парка и его обитателей от браконьеров. «Вероятность нападения со стороны дикого животного всегда есть, и в некоторых случаях это неизбежно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Бурирам разъяренный слон напал на людей во время церковного обряда. Инцидент произошел во время церемонии посвящения в сан, на которую собрались около тысячи человек.