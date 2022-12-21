Разъяренный слон растоптал 10 человек во время церковного обряда

The Star: в Таиланде слон ранил 10 человек во время церемонии посвящения в сан

В таиландской провинции Бурирам разъяренный слон напал на людей во время церковного обряда. Об этом сообщает издание The Star.

Инцидент произошел во время церемонии посвящения в сан, на которую собрались около тысячи человек. Внезапно слон, который стоял у храма, набросился на пожилую женщину и тяжело ранил ее, наступив на бедро. Затем разъяренное животное принялось топтать всех, кто находился поблизости. В результате пострадали 10 человек. Все раненые были доставлены в больницу.

Один из очевидцев, 63-летний Праном Чаитронг, утверждает, что слона разозлили дети, бегавшие возле него и собиравшие милостыню. Он призвал не приводить животных к храму, чтобы предотвратить подобные нападения в будущем.

Ранее сообщалось, что в Индии голодный слон разрушил жилой дом и случайно убил человека во время поисков еды. Отмечается, что слон уже заходил в жилой район за несколько дней до случившегося и повредил несколько домов.