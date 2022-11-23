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16:40, 23 ноября 2022Из жизни

Голодный слон искал рис и случайно убил человека

The Hindu: в Индии слон случайно убил человека во время поисков еды

Фото: Unsplash

В индийском штате Керала голодный слон разрушил жилой дом и случайно убил человека во время поисков еды. Об этом сообщает The Hindu.

В субботу, 19 ноября, слон по прозвищу Ариси Раджа зашел в небольшой город Валаваял и повалил дом, пытаясь найти рис. Здание рухнуло на трех жителей, в результате чего погиб 58-летний мужчина по имени Паппати, а жившие с ним 60-летняя Сундарамбал и ее муж Рамалингам получили серьезные ранения. Пострадавшие были срочно доставлены в государственную больницу в Гудалуре.

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Отмечается, что Ариси Раджа уже заходил в жилой район за несколько дней до случившегося и повредил несколько домов. Узнав об этом, власти направили команду из 20 лесников, чтобы они нашли слона и отогнали его подальше от людей в лес.

Ранее сообщалось, что в Индии дикие слоны атаковали собиравших в лесу хворост женщин и затоптали двух из них насмерть. Полиция ведет расследование происшествия, а тела погибших переданы медикам для вскрытия.

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Алиса Удовик
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