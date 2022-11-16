Слоны насмерть затоптали двух родственниц и покалечили их односельчанку

Siliguri Times: слоны затоптали двух женщин рядом с городом Силигури в Индии

В Индии дикие слоны атаковали собиравших в лесу хворост женщин и затоптали насмерть двух родственниц. Об этом сообщает Siliguri Times.

Нападение произошло рядом с городом Силигури, штат Западная Бенгалия, в среду, 16 ноября. 13 жительниц одной из местных деревень отправились в лес, чтобы собрать хворост. В чаще они наткнулись на стадо слонов, которые сразу же их атаковали. Большинству женщин удалось спастись, однако родственницы Пушуни и Анита Рой не успели убежать.

Позже на месте нападения обнаружили тело Пушуни. Анита была еще жива, однако скончалась до приезда врачей. Полиция сообщила, что слоны также покалечили односельчанку погибших, имя которой не называется.

Невестка Пушуни Рой по имени Манибала рассказала, что женщинам в их местности приходится собирать хворост в лесу, так как газ стоит для них слишком дорого. Она обратилась к чиновникам с просьбой о помощи. В данный момент полиция ведет расследование происшествия, а тела погибших переданы медикам для вскрытия. Получат ли семьи покойных компенсации от правительства, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии слон растоптал справлявшую нужду женщину. Нападение произошло в деревне Дханапали, штат Чхаттисгарх.