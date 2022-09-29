Слон растоптал справлявшую нужду женщину

Lagatar24: в Индии слон забрел в деревню и растоптал пожилую женщину

В индийской деревне Дханапали, штат Чхаттисгарх, слон растоптал пожилую женщину по имени Карми Махто. Об этом сообщает Lagatar24.

Слон напал, когда Махто вышла на улицу рано утром, чтобы справить нужду. «Инцидент произошел, когда было еще темно. Погибшая могла не заметить, что рядом дикие слоны», — объяснил лесничий Нитиш Кумар.

Животное, убившее женщину, оказалось одним из пяти слонов, которые забрели в деревню. Когда местные жители обнаружили тело Махто, они вооружились, чем смогли, и прогнали стадо в джунгли.

Семье Махто выплачена денежная компенсация. Также власти раздали жителям деревни хлопушки и барабаны, чтобы отпугивать слонов в случае их возвращения.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон убил мужчину и покалечил его супругу. Слон набросился на Руму Бехера и его жену Тару, когда они решили справить нужду в поле.