Слон убил справлявшего нужду мужчину и покалечил женщину

Argus: в Индии дикий слон убил мужчину, справлявшего нужду в поле

В Индии дикий слон убил мужчину и покалечил его супругу. Об этом сообщает Argus.

Слон набросился на Руму Бехера и его жену Тару, когда они решили справить нужду в поле. По другой информации, во время нападения Бехера был с другой женщиной, а Тара находилась в больнице. Соседи услышали шум и поспешили на помощь. Им удалось отогнать агрессивное животное, однако к тому времени мужчина и женщина получили тяжелые травмы.

Пострадавших отправили в больницу города Парджанг, но местным врачам не удалось им помочь. Тогда было принято решение перевести их в клинику города Камахьянагар. По дороге туда Бехера скончался. Женщина все еще жива, но находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Ассам дикие слоны убили мужчину и покалечили его родственников. Животные вломились в деревню в поисках еды и напали на людей, пытавшихся прогнать их.