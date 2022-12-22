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00:04, 22 декабря 2022Мир

В здании Совета ЕС погасили свет в знак солидарности с Украиной

Глава Евросовета Мишель: в здании Совета ЕС погасили свет в знак солидарности с Украиной

Фото: @CharlesMichel

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в здании Совета Евросоюза (ЕС) в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», — отметил он. Мишель также опубликовал фотографию здания.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что столица Литвы отключит свет в поддержку Украины, приняв участие в акции «Час с Украиной». «В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов», — сказал мэр города.

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Марина Совина
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