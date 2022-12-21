Литва захотела поддержать Украину отключением света

Мэр Вильнюса Шимашюс заявил, что столица Литвы отключит свет в поддержку Украины

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что столица Литвы отключит свет в поддержку Украины, приняв участие в акции «Час с Украиной». Об этом сообщает портал Delfi.

«В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов», — сказал мэр города.

Шимашюс отметил важность данного действия и для 30 тысяч беженцев с Украины, которые проживают в Вильнюсе. Так в Литве вспомнят, что самым главным является моральная и финансовая поддержка Киева. Также представитель муниципалитета города Каунаса Агне Аугоне рассказала, что на час будут выключены огни на елке и освещение на Ратушной площади.

Литва оказывает украинской стороне поддержку и в военной сфере. 9 декабря стало известно, что литовские инструкторы обучат батальон Вооруженных сил Украины. Командующий армией страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис уточнил, что Литва намерена обучить 1,5 тысячи бойцов ВСУ в 2023 году.