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18:18, 9 декабря 2022Бывший СССР

Литва обучит батальон ВСУ

Генерал-лейтенант Литвы Рупшис заявил о планах обучить батальон ВСУ в рамках программы ЕС

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Инструкторы Литвы обучат батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы Европейского союза (ЕС), оказывающей военную помощь Киеву. Об этом заявил командующий армией страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

«Мы будем руководить обучением украинского батальона, которое планируется организовать в Германии», — сообщил он. Рупшис напомнил, что Литва намерена обучить 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ в 2023 году.

По его словам, батальон, в котором служат несколько сотен человек, включен в это число. Генерал-лейтенант подчеркнул, что Вильнюс «подходит к делу гибко», поэтому количество обученных украинских бойцов на практике может быть большим. Как утверждает Рупшис, в 2023 году организуют также курсы по разминированию для военных инженеров, механиков и других специалистов.

Ранее взятые в плен украинские десантники рассказали об обучении в Великобритании. Один из военных уточнил, что их отправили в страну на 20 дней. Он назвал программу обучения «лайтовой». В конце ноября в Генштабе Украины сообщили, что подготовку за рубежом прошли свыше 14 тысяч бойцов ВСУ.

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Кристина Есикова
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