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06:05, 22 декабря 2022Мир

Во Франции назвали пример для «мафии» из Евросоюза

Французский политик Филиппо: «мафии» из ЕС нужно брать пример с Венгрии в вопросе Украины
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Французский политик Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте назвал пример для «мафии» из Евросоюза (ЕС). По его мнению, финансирование Украины должно подвергаться проверкам, в этом ЕС нужно брать пример с Венгрии.

Как считает Филиппо, Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине, в то время как ЕС закрывает глаза на реальное предназначение денег, отправляемых Киеву. Поэтому, полагает он, аудиты траншей Киеву должны быть очевидной необходимостью.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — заявил Филиппо.

Ранее колумнист Хэмиш де Бреттон-Гордон увидел в визите президента Украины Владимира Зеленского в США сигнал о том, что среди стран Запада начинается раскол по вопросу помощи Киеву.

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Марина Совина
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