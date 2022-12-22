Во Франции назвали пример для «мафии» из Евросоюза

Французский политик Филиппо: «мафии» из ЕС нужно брать пример с Венгрии в вопросе Украины

Французский политик Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте назвал пример для «мафии» из Евросоюза (ЕС). По его мнению, финансирование Украины должно подвергаться проверкам, в этом ЕС нужно брать пример с Венгрии.

Как считает Филиппо, Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине, в то время как ЕС закрывает глаза на реальное предназначение денег, отправляемых Киеву. Поэтому, полагает он, аудиты траншей Киеву должны быть очевидной необходимостью.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — заявил Филиппо.

Ранее колумнист Хэмиш де Бреттон-Гордон увидел в визите президента Украины Владимира Зеленского в США сигнал о том, что среди стран Запада начинается раскол по вопросу помощи Киеву.