В визите Зеленского в США увидели сигнал о расколе Запада из-за Украины

The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за помощи Украине

Колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон увидел в визите президента Украины Владимира Зеленского в США сигнал о том, что среди стран Запада начинается раскол по вопросу помощи Киеву.

По мнению журналиста, поездка Зеленского в Вашингтон в момент, когда Украина сталкивается с серьезными трудностями, вызывает тревогу относительно дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — заявил де Бреттон-Гордон.

Колумнист указал на то, что готовность некоторых европейских государств, в том числе Франции и Германии, идти на уступки России говорит об успешной стратегии Москвы: еще одну кризисную зиму на фоне санкций против российских энергоносителей Европа вряд ли сможет себе позволить.

Кроме того, де Бреттон-Гордон считает, что затягивание конфликта на Украине неизбежно скажется на шансах на переизбрание президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).