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09:01, 22 декабря 2022Среда обитания

Названы пять регионов России с подешевевшими домами

«Мир квартир»: за 2022 год частные дома подешевели в пяти регионах России

Фото: Shutterstock

За 2022 год частные дома в России подешевели в пяти регионах. В среднем по стране их стоимость увеличилась на 20 процентов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Наибольшую отрицательную динамику зафиксировали в Краснодарском крае, где стоимость частных домов снизилась на 13,9 процента. Ниже в списке расположился Крым с изменением цены на 9,9 процента. Регионом с подешевевшими домами также назвали Московскую область с динамикой в 6,2 процента. В Севастополе и Калининградской области объекты подешевели на 0,3 процента и 0,2 процента соответственно.

Больше всего дома подорожали в Магаданской области — объекты прибавили в цене 45,9 процента. В Карачаево-Черкесии динамика достигла 42 процента. Тоа-3 списка замкнул Приморский край, где дома подорожали на 40,5 процента.

Ранее в «Авито.Недвижимости» пришли к выводу, что в середине декабря резко вырос спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. За вторую неделю месяца спрос на посуточную аренду домов в Московской области увеличился на 84,6 процента год к году.

Нина Ташевская
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