Россияне бросились снимать загородные дома

Эксперт Кромочкин: спрос на аренду загородных домов в Подмосковье вырос на 84,6%

В середине декабря спрос на аренду загородных домов в Подмосковье резко вырос. О том, что россияне фактически бросились снимать коттеджи, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя «Авито.Недвижимости» Андрея Кромочкина.

По словам эксперта, за вторую неделю месяца спрос на посуточную аренду домов в Московской области вырос на 84,6 процента год к году. Предложение коттеджей также увеличилось — рост составил 27 процентов. Цена на аренду такого жилья выросла на семь процентов, до 16 тысяч рублей в среднем. Согласно данным портала «Мир квартир», снять загородный дом на трое суток сейчас можно за 110 тысяч рублей. Ожидается, что до Нового года цены вырастут минимум на 30 процентов.

Рост спроса на посуточную аренду коттеджей зафиксирован и в других регионах. Сильнее всего он вырос за год в Ярославской (плюс 22 процента), Владимирской (плюс 19,7 процента) и Смоленской областях (плюс 13 процентов). Бронирование дома в Ярославской области обойдется в 5,5 тысячи рублей за сутки, в Владимирской области — в 5000 рублей, в Смоленской области — в 6000 рублей.

В 2022 году россияне начали бронировать дома на Новый год позже, чем в 2021-м — в октябре текущего года спрос на дома оказался на 60 процентов ниже, чем в предыдущем. Эксперты связывают такую тенденцию со сложной экономической ситуацией.

Ранее в декабре сообщалось, что аренда домов в России подешевела. В среднем бронирование коттеджа стало стоить меньше на 6,9 процента, а ежемесячный платеж составил 29,5 тысячи рублей в месяц.