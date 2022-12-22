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11:07, 22 декабря 2022Культура

Меган Фокс и Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американская актриса Меган Фокс и итальянский актер Микеле Морроне, звезда фильма «365 дней», снимутся в научно-фантастическом триллере Subservience («Подчинение»). Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета — история о борющемся с проблемами отце (Морроне), который покупает домашний симулятор (Фокс), предназначенный для заботы о его семье. Впоследствии робот обретает осознанность и начинает представлять герою и его близким опасность.

Режиссером проекта выступил Скотт Дейл, ранее работавший над картиной «В западне» с Фокс в главной роли. Сценаристами стали Уилл Хонли («Клаустрофобы 2: Лига выживших») и Април Магуайр («Пропавшие девушки»). Съемки картины начнутся 7 января 2023 года на базе болгарской студии Nu Boyana.

Президент киностудии Millennium Media, занимающейся созданием фильма, Джеффри Гринштейн рассказал, что Меган и Микеле «идеально подходят для этого своевременного и провокационного триллера».

«Этот фильм покажет Меган с той стороны, которую мы никогда раньше не видели. Актерский состав, который мы собираем, поднимет эту эмоциональную историю, и мне не терпится показать вам все, что у нас есть», — отметил режиссер проекта.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о возможном перезапуске «Терминатора».

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Анастасия Астахова
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