Внук генерала де Голля рассказал об объединенных судьбой Франции и России

Внук генерала де Голля заявил, что Франция и Россия объединены общностью судеб и интересов

Франция и Россия объединены общностью судеб и интересов, которые составляют основу их отношений, заявил экономист Пьер де Голль — внук исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля, пишет ТАСС.

Две страны объединены общностью судьбы и интересов, рассказал он. «Я верю в постоянство франко-российских отношений», — подчеркнул эксперт. Экономист выразил уверенность в сохранении и продолжении этого союза.

«Я хочу обратиться с посланием мира и надежды. Мир необходим, чтобы строить отношения согласия и сотрудничества, важные для равновесия не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.