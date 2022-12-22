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23:50, 22 декабря 2022Мир

Внук генерала де Голля рассказал об объединенных судьбой Франции и России

Внук генерала де Голля заявил, что Франция и Россия объединены общностью судеб и интересов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Франция и Россия объединены общностью судеб и интересов, которые составляют основу их отношений, заявил экономист Пьер де Голль — внук исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля, пишет ТАСС.

Две страны объединены общностью судьбы и интересов, рассказал он. «Я верю в постоянство франко-российских отношений», — подчеркнул эксперт. Экономист выразил уверенность в сохранении и продолжении этого союза.

«Я хочу обратиться с посланием мира и надежды. Мир необходим, чтобы строить отношения согласия и сотрудничества, важные для равновесия не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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