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11:05, 22 декабря 2022Путешествия

Приставы разъяснили россиянам условия запрета на выезд из страны

ФССП: задолженность по алиментам может стать причиной запрета на выезд из России

Фото: Shutterstock

Задолженности по алиментам и имущественному ущербу могут стать причиной запрета на выезд россиян из страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства разъяснил, что ограничения могут быть введены за следующие задолженности: о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления. Также запретить покидать Россию могут из-за долгов неимущественного характера.

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Уточняется, что ограничить выезд из страны могут при условии, что сумма задолженности по исполнительному документу о невыплате алиментов, возмещения причиненного здоровью вреда, имущественного ущерба или морального вреда превышает 10 тысяч рублей. По иным категориям исполнительных производств порог задолженности составляет 30 тысяч рублей. 

Кроме того в ФССП обратили внимание, что если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга так и не погасил задолженность, то ему вправе ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности 10 тысяч рублей.

Ранее отечественные туроператоры предложили россиянам приобрести бюджетные новогодние туры в ОАЭЕгипет и Турцию с вылетом и прилетом до 31 декабря. Так, шестидневный тур в четырехзвездочный отель Антальи можно приобрести у «Интуриста» за 44,5 тысячи рублей на двоих.

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Валентина Процкова
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