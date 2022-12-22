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08:02, 22 декабря 2022Мир

Страны G7 обсудят ситуацию на Украине

МИД Японии заявил о планах G7 обсудить последнюю ситуацию на Украине 22 декабря

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Главы МИД стран «большой семерки» (G7) проведут в четверг, 22 декабря, встречу в режиме онлайн, в ходе которой предполагается обсуждение последней ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Японии.

Мероприятие начнется около 21.30 по японскому времени (15.30 по Москве) и продлится в течение примерно часа. Во встрече примет участие министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

В ходе предстоящей встречи стороны «планируют поделиться своим пониманием последней ситуации на Украине, провести обмен мнениями относительно будущих мер реагирования и подтвердить сотрудничество стран в качестве "большой семерки"».

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В ходе встречи с ним американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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