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03:58, 22 декабря 2022Россия

Российская гаубица уничтожила зенитную установку ВСУ

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку ВСУ около Северного в ДНР

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Гаубица 1-й Славянской бригады российской армии уничтожила зенитную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Северное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Расчет орудия Д-20 калибра 152 мм благодаря работе аэроразведки зафиксировал перемещение зенитной установки на базе МТ-ЛБ по линии противника.

Как рассказал командир батареи с позывным Медведь, украинскую гаубицу заметили с помощью квадрокоптера. Корректировщики навели по установке ВСУ орудие Д-20 и несколькими снарядами ее уничтожили.

Ранее российским военнослужащим удалось уничтожить за сутки радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Андреевка в ДНР.

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Марина Совина
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