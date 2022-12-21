Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ и системы М-777 в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении радиолокационной станции ВСУ и трех систем М-777 США в ДНР

Российским военнослужащим удалось уничтожить за сутки радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам в среду, 21 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое ДНР были уничтожены три артиллерийских системы М-777, произведенные в США.

«В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой народной республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства», — отметили в Минобороны.

Кроме того, по данным Конашенкова, под Харьковом и в Запорожье были подбиты два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.