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12:27, 21 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ и системы М-777 в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении радиолокационной станции ВСУ и трех систем М-777 США в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским военнослужащим удалось уничтожить за сутки радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам в среду, 21 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое ДНР были уничтожены три артиллерийских системы М-777, произведенные в США.

«В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой народной республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства», — отметили в Минобороны.

Кроме того, по данным Конашенкова, под Харьковом и в Запорожье были подбиты два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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Анна Щербакова
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