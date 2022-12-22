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18:03, 22 декабря 2022Путешествия

Туристам раскрыли «золотые правила» для комфортного путешествия в самолете

Эксперт по путешествиям призвал авиапассажиров не «вступать в войну за подлокотники»

Фото: Chase Fade / Unsplash

Эксперт по путешествиям в The Points Guy Ники Кельвин (Nicky Kelvin) перечислил туристам правила хорошего тона в самолете, а также раскрыл «золотые правила» для комфортных поездок. Об этом пишет The Mirror.

В первую очередь британский специалист порекомендовал авиапассажирам никогда не откидывать сиденье во время еды, поскольку это может создать неудобства сидящему сзади попутчику. Кроме того, он призвал туристов не «вступать в войну за подлокотники». По его словам, существует негласное правило, согласно которому оба подлокотника принадлежат сидящему посередине пассажиру, поскольку путешествовать между двумя незнакомыми людьми наиболее неудобно.

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Также Кельвин посоветовал никогда не снимать носки, находясь на борту самолета. Большинство людей с пониманием отнесется к тому, что кто-то может захотеть снять обувь во время длительных рейсов, однако носки при этом снимать не следует, пояснил он. В заключение британец напомнил путешественникам о важности использования наушников во время полета, поскольку «никто не хочет слышать то, что вы смотрите».

Ранее стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ей не нравятся. Так, к раздражающим привычкам путешественников бортпроводница отнесла грубость при общении с членами экипажа. 

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Валентина Процкова
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Туристам раскрыли «золотые правила» для комфортного путешествия в самолете
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