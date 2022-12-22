Туристам раскрыли «золотые правила» для комфортного путешествия в самолете

Эксперт по путешествиям призвал авиапассажиров не «вступать в войну за подлокотники»

Эксперт по путешествиям в The Points Guy Ники Кельвин (Nicky Kelvin) перечислил туристам правила хорошего тона в самолете, а также раскрыл «золотые правила» для комфортных поездок. Об этом пишет The Mirror.

В первую очередь британский специалист порекомендовал авиапассажирам никогда не откидывать сиденье во время еды, поскольку это может создать неудобства сидящему сзади попутчику. Кроме того, он призвал туристов не «вступать в войну за подлокотники». По его словам, существует негласное правило, согласно которому оба подлокотника принадлежат сидящему посередине пассажиру, поскольку путешествовать между двумя незнакомыми людьми наиболее неудобно.

Также Кельвин посоветовал никогда не снимать носки, находясь на борту самолета. Большинство людей с пониманием отнесется к тому, что кто-то может захотеть снять обувь во время длительных рейсов, однако носки при этом снимать не следует, пояснил он. В заключение британец напомнил путешественникам о важности использования наушников во время полета, поскольку «никто не хочет слышать то, что вы смотрите».

Ранее стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ей не нравятся. Так, к раздражающим привычкам путешественников бортпроводница отнесла грубость при общении с членами экипажа.