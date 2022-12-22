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05:00, 22 декабря 2022Из жизни

Мать шестерых детей схватила мужчину за гениталии во время футбольного матча

В Ливерпуле пьяная женщина схватила мужчину за гениталии на стадионе и избежала тюрьмы

Фото: Jemma Whiteside/ Cavendish Press

В Великобритании 40-летняя мать шестерых детей Джемма Уайтсайд, которая домогалась мужчины во время футбольного матча на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, избежала тюрьмы. Об этом сообщает Metro.

Пострадавший рассказал, что пьяная Уайтсайд подошла к нему сзади, положила руку ему между ног и схватила за гениталии. «Затем она крикнула: "Я собираюсь трахнуть его позже, и я даже не знаю его имени"», — заявил мужчина. По словам жертвы, речь женщины была невнятной, она плохо держалась на ногах, а ее глаза как будто остекленели.

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Уайтсайд арестовали. Во время допроса женщина отрицала свою вину. «Я бы так не поступила. Он просто обиделся на меня, я ему не нравлюсь. Я добропорядочная мать и болельщица клуба "Манчестер Сити"», — утверждала она. Обвиняемой могло грозить до десяти лет за решеткой, однако она избежала заключения. Уайтсайд приговорили к общественным работам, 15 дням реабилитационной программы, выплате штрафа, компенсации пострадавшему, издержек и дополнительного сбора.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Во время судебных слушаний потерпевшая рассказала, что после нападения боялась выходить на улицу и избегала внимания со стороны других людей.

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Алиса Удовик
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