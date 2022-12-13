Мужчина изнасиловал спящую соседку и попался

Independent: мужчина пробрался в дом к спящей соседке и изнасиловал ее

Житель Лондона, Великобритания, попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Об этом сообщает Independent.

35-летний Абель Махари пробрался в дом к 20-летней соседке и начал насиловать ее, но та проснулась и закричала. После этого напуганный мужчина ретировался, а потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Девушка рассказала, что увидела убегавшего насильника перед своим домом и поняла, что это ее сосед. В ходе следствия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что облик подозреваемого совпадает с описанием, которая дала потерпевшая. Данные судебной экспертизы также подтвердили причастность Махари к совершению преступления.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в изнасиловании. На суде он признал вину и был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.

Во время судебных слушаний потерпевшая рассказала, что после нападения боялась выходить на улицу и избегала внимания со стороны других людей. По ее словам, теперь даже в собственном доме она не чувствует себя в безопасности. «Когда такое происходит с тобой, трудно избавиться от паранойи. Начинаешь думать, что с тобой может случиться что угодно. Это ужасно», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врач из американского города Нейплс, штат Флорида, обвиняется в том, что одурманил веселящим газом и изнасиловал двух пациенток, которые пришли к нему на косметические процедуры. Сексуальному преследованию со стороны 54-летнего мужчины подверглись две женщины в возрасте 51 года и 73 лет.