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13:43, 22 декабря 2022Экономика

Производитель Persil решил ускорить уход из России

Концерн Henkel начал процесс продажи своего российского бизнеса

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий в том числе моющие средства Persil, Losk и Vernel, решил ускорить свой уход с российского рынка и начал процесс продажи бизнеса, который планирует завершить в кратчайшие сроки. Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. Ее слова приводит РИА Новости.

«Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро», — констатировали в компании. При этом Бажель-Тра подчеркнула, что российский бизнес был важен для концерна: объем продаж составлял почти миллиард евро, а на компанию работают 2,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Henkel обособит бизнес в России и со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Как писала газета «Коммерсантъ», Henkel пока не удалось договориться о продаже бизнеса, что может быть связано с высокой оценкой в более чем 500 миллионов евро. При этом, по данным источника газеты, желающие приобрести активы оказались связаны с лицами, находящимися под западными санкциями.

Henkel заявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. В ноябре компания окончательно подтвердила это решение.

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Платон Щукин
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