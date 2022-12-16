Производитель Persil обособит бизнес в России

«Ъ»: концерн Henkel обособит бизнес в России и будет работать под названием Lab Industries

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий, в том числе, моющие средства Persil, Losk и Vernel, обособит бизнес в России и со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам.

В документе говорится, что с 1 января 2023 года компания будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries. Издание обнаружило в базе Росреестра заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз», поданную производителем в октябре.

В письме Быковских указывает, что немецкая Henkel после ухода с российского рынка в апреле 2022 года «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Для этого необходима независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel. До начала 2023 года фирменное наименование компании остается ООО «Хенкель Рус».

По словам источника газеты в инвестиционных кругах, Henkel пока не удалось договориться о продаже бизнеса, что может быть связано, вероятно, с высокой оценкой в более 500 миллионов евро. При этом, добавляет он, желающие приобрести активы оказались связаны с лицами под западными санкциями.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал справедливой стоимость российской части бизнеса немецкого концерна в размере не менее 600 миллионов евро, однако в текущей ситуации подобные сделки проходят со значительным дисконтом, подчеркнул он. По его оценке, за активы в России компании вряд ли удастся выручить более 250–300 миллионов евро.

В ноябре сообщалось, что Henkel планирует окончательно покинуть российский рынок в конце 2022 года. Финансовый директор компании Марко Свобода говорил, что раньше завершить процесс, скорее всего, не получится. Он также отметил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес.

В конце августа Henkel выставила на продажу свои активы в России и Белоруссии. Среди потенциальных покупателей эксперты тогда называли «Технониколь», китайский и турецкий бизнесы. Другие источники считают, что бизнес могут передать российскому менеджменту.

Henkel объявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

Компания работала в России с 1991 года. На данный момент в стране производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.