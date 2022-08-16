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Производитель Persil выставил на продажу активы в России

Производитель стиральных порошков Persil и «Пемолюкс» Henkel продает акции в России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий, в том числе, моющие средства Persil, Losk и Vernel, выставил на продажу свои активы в России и Белоруссии. Об этом говорится в отчетности немецкого концерна за первое полугодие 2022 года, на который обратила внимание газета «Ведомости».

Компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 миллионов евро, из которых 88 миллионов евро — ущерб деловой репутации. Среди потенциальных покупателей эксперты называют «Технониколь», китайский и турецкий бизнесы. Однако с продажей могут возникнуть проблемы из-за высокой цены.

Henkel заявил о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

Henkel работал в России с 1991 года. На данный момент в России компании принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.

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Платон Щукин
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