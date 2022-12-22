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10:01, 22 декабря 2022Путешествия

Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для россиян

Индия ужесточила правила въезда для туристов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Фото: Nakkeeran Raveendran / Unsplash

Индия вновь вводит выборочное тестирование в аэропортах для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом пишет газета Khaleej Times.

По информации издания, выборочное тестирование будет проводиться для туристов, прибывающих в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Решение об ужесточении правил въезда в Индию было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, включая Китай.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. «Зимовать» в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.

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Валентина Процкова
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