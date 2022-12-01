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15:01, 1 декабря 2022Путешествия

Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны

Ostrovok.ru: россияне массово устремились на зимовку в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку

Фото: Aditya Siva / Unsplash

Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. «Зимовать» в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей туротрасли.

Согласно исследованию онлайн-сервиса Ostrovok.ru, более 10 процентов бронирований средств размещения в популярных азиатских странах на период с 1 ноября 2022 по 31 марта 2023 года совершаются соотечественниками на срок три и более недели. В прошлом году доля длительных бронирований была вдвое ниже — около пяти процентов.

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«Сейчас на такие бронирования в Азию приходится 7,7 процента от общего объема заказов на зимний отдых, хотя год назад этот показатель не превышал 0,1 процента, в 2019 году — 1,2 процента», — заявила представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. Отмечается, что спрос на длительные путешествия в азиатские страны связан с расширением авиакомпаниями полетных программ и появлением у многих туристов возможности работать удаленно.

Наиболее популярной страной для «зимовки» у отечественных путешественников является Таиланд — на азиатскую страну приходится 12 процентов бронирований на срок более трех недель. Также участники рынка фиксируют двукратный спрос граждан России на длительные поездки на Шри-Ланку и в Индию. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.

Ранее стало известно, что в Таиланде в ближайшее время не планируется начать принимать карты платежной системы «Мир». По словам посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата, «к задержкам в реализации этого проекта» привела нынешняя геополитическая ситуация.

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Валентина Процкова
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