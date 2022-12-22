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10:19, 22 декабря 2022Наука и техника

Марсианский аппарат InSight перестал выходить на связь

В НАСА сообщили о потере связи с посадочным модулем InSight на Марсе

Фото: NASA

НАСА сообщило, что посадочный модуль InSight перестал выходить на связь после четырех лет непрерывной работы на Марсе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Уровень мощности посадочного модуля снижался в течение последних нескольких месяцев из-за того, что его солнечные панели покрывались пылью. Хотя специалисты предполагали, что это приведет к окончанию работы аппарата, 18 декабря InSight неожиданно перестал отвечать на запросы с Земли по неизвестной причине. Несмотря на это, команда НАСА продолжит попытки связаться с аппаратом.

InSight приземлился на Марсе в 2018 году, став первым зондом, которому удалось зафиксировать марсотрясение. По данным НАСА, самое последнее марсотрясение, обнаруженное InSight в начале 2022 года, продолжалось не менее шести часов.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что посадочный модуль НАСА InSight Mars обнаружил сейсмические волны от падения четырех метеоритов в 2020 и 2021 годах. Всего сейсмометр модуля InSight зафиксировал более 1300 «марсотрясений». Этот прибор, разработанный французским космическим агентством Centre National d’Études Spatiales, достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать сейсмические волны на расстоянии в тысячи километров.

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Александр Еникеев
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